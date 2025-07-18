В Петербурге школьницу укусил скорпион, случайно привезенный из отпуска

В Санкт-Петербурге 10-летняя девочка пострадала от укуса скорпиона. Опасный хищник приехал в багаже из отпуска.
Семья недавно вернулась после отдыха в Таджикистане. Девочка доставала вещи из чемодана, из которого вылез скорпион и ужалил ее.
Мать вызвала скорую помощь, ребенка незамедлительно доставили в больницу, где поставили капельницу и дали успокоительные.
Отмечается, что в настоящее время девочка чувствует себя хорошо, в скором времени ее отпустят домой.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»