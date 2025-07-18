В Петербурге школьницу укусил скорпион, случайно привезенный из отпуска

В Санкт-Петербурге 10-летняя девочка пострадала от укуса скорпиона. Опасный хищник приехал в багаже из отпуска.

Семья недавно вернулась после отдыха в Таджикистане. Девочка доставала вещи из чемодана, из которого вылез скорпион и ужалил ее.

Мать вызвала скорую помощь, ребенка незамедлительно доставили в больницу, где поставили капельницу и дали успокоительные.

Отмечается, что в настоящее время девочка чувствует себя хорошо, в скором времени ее отпустят домой.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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