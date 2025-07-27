В Ленобласти из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина и загорелся дом

ВСУ предприняли массированную атаку беспилотниками на Ленинградскую область. Сегодня утром в небе над регионом уничтожено более десяти украинских дронов. В результате падения обломков ликвидированного беспилотника пострадал один человек в Ломоносовском районе. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«В Ломоносовском районе от падения обломков БПЛА пострадала женщина. Характер травм – ушибы и порезы, помощь пострадавшей оказывает Ломоносовская межрайонная больница», – написал он в своем телеграмм-канале.

Кроме того, по его словам, пожарные ликвидируют возгорание трехквартирного дома в поселке Большая Ижора Ломоносовского района. Дрозденко добавил, что регион обеспечит компенсацию жителям, чье имущество пострадало в результате отражения атак беспилотников.

Ранее губернатор сообщил, что более десятка украинских дронов сбиты над Ленинградской областью. По его словам, падение обломков без возгораний и пострадавших зафиксировано в Гатчине и Войсковицком поселении.

«В Ломоносовском районе обломки сбитого БПЛА стали причиной возгорания строений в частном секторе. Пожар локализован. Работают бригады Леноблпожспаса и службы МЧС», – уточнил Дрозденко.

Кроме того, по его данным, обломки уничтоженных дронов упали в Кингисеппском районе и на территории промзоны в Приморске. «Возгораний и пострадавших нет», – добавил губернатор.

В петербургском аэропорту Пулково из соображений безопасности введен план «Ковер». Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты. С утра в аэропорту, судя по данным онлайн-табло, задержаны более сотни рейсов.

Добавим, что главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, приуроченный ко Дню Военно-Морского Флота, который отмечается в последнее воскресенье июля, в 2025 году отменен по соображениям безопасности. Об этом сегодня заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. «Это связано с общей обстановкой, соображениями безопасности, они превыше всего» – сказал Песков журналистам.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube