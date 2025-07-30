В Петербурге фельдшер скорой поджег отделение банка

В Санкт-Петербурге 27-летней фельдшер скорой помощи устроил поджог в отделении банка. Предположительно, мужчина стал жертвой мошенников.

Инцидент произошел на Октябрьском бульваре в Пушкине. Мужчина в балаклаве, вооруженный бутылкой с зажигательной смесью, зашел в отделение банка и стал кричать про ограбление.

Посетители и сотрудники смогли обезвредить нападавшего, затем на место прибыла вневедомственная охрана. Во время случившегося никто не пострадал, серьезных повреждений здание не получило.

В настоящее время преступник находится под стражей. Отмечается, что мужчина действовал по указанию мошенников, которые ранее обманули его на 1,2 млн рублей.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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