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Среда, 30 июля 2025, 11:52 мск

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В Калининграде семь человек пострадали при столкновении двух маршруток

В Калининграде произошло ДТП с участием двух маршруток. По предварительным данным, пострадали семь человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице Интернациональной. Водитель маршрутного такси выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с другим микроавтобусом, выполнявшим перевозку пассажиров.

«В результате происшествия медицинская помощь понадобилась семи гражданам», – говорится в сообщении.

На месте ДТП в настоящее время работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Калининград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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