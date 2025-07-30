В Калининграде семь человек пострадали при столкновении двух маршруток

В Калининграде произошло ДТП с участием двух маршруток. По предварительным данным, пострадали семь человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария произошла на улице Интернациональной. Водитель маршрутного такси выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с другим микроавтобусом, выполнявшим перевозку пассажиров.
«В результате происшествия медицинская помощь понадобилась семи гражданам», – говорится в сообщении.
На месте ДТП в настоящее время работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Калининград, Зоя Осколкова
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