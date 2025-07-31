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Четверг, 31 июля 2025, 14:22 мск

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В Ленобласти мужчина угнал авто скорой помощи и неудачно припарковался

В городе Мурино Ленинградской области 23-летний мужчина угнал автомобиль скорой помощи и припарковал его, задев другие машины. Подозреваемого задержали.

Спецмашину парень угнал прямо с подстанции медучреждения. Как сообщает портал «78.ru», это было несложно, так как водитель оставил ключи в зажигании.

Угонщик недалеко уехал и припарковал автомобиль на соседней улице. При этом он задел стоящую рядом машину.

Правоохранители задержали подозреваемого, отмечается, что он родом из Комсомольска-на-Амуре. Возбуждено уголовное дело об угоне.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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