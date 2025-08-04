В Ленобласти автобус с туристами столкнулся с поездом: есть погибший и раненые

Туристический автобус и грузовой поезд столкнулись на переезде в Ленинградской области сегодня утром. В результате ДТП погиб один пассажир автобуса, еще 11 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Смертельная авария произошла в 6:11 мск на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец.

«При исправно работающей сигнализации водитель туристского автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», – говорится в сообщении.

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадало 12 пассажиров автобуса, один из них скончался от полученных травм.

Отмечается, что схода подвижного состава нет. Локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия на железнодорожном переезде. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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