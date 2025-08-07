российское информационное агентство 18+

Автомобиль каршеринга протаранил остановку в Петербурге: есть жертвы

В Красносельском районе Санкт-Петербурга автомобиль каршеринга врезался в остановку с людьми. Об этом сообщает региональный полицейский главк. Одна женщина скончалась на месте аварии, вторая получила тяжелейшие травмы – врачи борются за ее жизнь. В момент аварии они находились на остановке.

По данным правоохранителей, 7 августа около половины шестого утра 35-летний мужчина за рулем Kia Rio не справился с управлением и совершил наезд на автобусную остановку на проспекте Ленина в Красном Селе.

После ДТП водитель сбежал, бросив автомобиль. Однако стражи правопорядка задержали его по горячим следам и доставили в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, виновник аварии находился в состоянии опьянения.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

