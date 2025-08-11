Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападения мигранта на девочку в Ленобласти

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования нападения мигранта на девочку-подростка в Ленинградской области.
Ранее сообщалось, что в Ломоносовском районе Ленинградской области мигрант напал на 14-летнюю школьницу и совершил преступление сексуального характера. Отмечалось, что противоправные действия иностранца пресекли очевидцы.
«По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении СКР.
Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Сазину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Москва, Наталья Петрова
