Понедельник, 11 августа 2025, 13:04 мск

Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападения мигранта на девочку в Ленобласти

Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад о ходе расследования нападения мигранта на девочку-подростка в Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что в Ломоносовском районе Ленинградской области мигрант напал на 14-летнюю школьницу и совершил преступление сексуального характера. Отмечалось, что противоправные действия иностранца пресекли очевидцы.

«По данному факту следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении СКР.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Сазину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

