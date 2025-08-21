В Ленобласти ребенок погиб при взрыве в лесу

В Ленинградской области мальчик погиб от травм, полученных от взрыва неустановленного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Трагедия произошла в районе деревни Келколово Кировского района. Вечером дети развели костер в лесу. Предположительно, в какой-то момент сдетонировал предмет, который находился в земле.
11-летнего ребенка перевозили в больницу с множественными ранениями живота и головы. Мальчик скончался в пути от кровопотери.
По факту гибели школьника прокуратура проводит проверку.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»