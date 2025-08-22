российское информационное агентство 18+

Пятница, 22 августа 2025, 14:43 мск

Новости Северо-Запад

Под Калининградом электричка протаранила автомобиль

В Калининградской области электропоезд столкнулся с автомобилем. В результате один человек погиб, еще один пострадал.

ДТП произошло в поселке Дорожном Гурьевского района. Машина выехала на железнодорожный переезд, где столкнулась с электричкой.

Один человек погиб и еще один госпитализирован с различными травмами.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. По предварительной версии, водитель автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной аварии.

Калининград, Зоя Осколкова

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт