Под Калининградом электричка протаранила автомобиль

В Калининградской области электропоезд столкнулся с автомобилем. В результате один человек погиб, еще один пострадал.

ДТП произошло в поселке Дорожном Гурьевского района. Машина выехала на железнодорожный переезд, где столкнулась с электричкой.

Один человек погиб и еще один госпитализирован с различными травмами.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. По предварительной версии, водитель автомобиля проигнорировал запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной аварии.

Калининград, Зоя Осколкова

