В Петербурге задержали мигранта, домогавшегося посетительницы кинотеатра

В Санкт-Петербурге полицейские задержали мигранта, который приставал к посетительнице кинотеатра в ТРЦ «Лондон Молл». Об этом сообщает региональный полицейский главк.

По данным ведомства, 21 августа в полицию с заявлением обратилась 37-летняя женщина, которая сообщила, что около 15:50 неизвестный совершил в отношении нее противоправные действия в кинотеатре по адресу: улица Коллонтай, 3 в Невском районе северной столицы.

Подозреваемого задержали в тот же день по горячим следам. Им оказался 51-летний гражданин одного из государств Центральной Азии.

В отношение фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

