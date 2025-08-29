Мошенник выдал себя за губернатора Петербурга и похитил у пенсионера 20 млн рублей

В Санкт-Петербурге мошенники лишили пенсионера 20 млн рублей, сообщает региональный полицейский главк.

По информации ведомства, 84-летнему мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что якобы для поимки неких преступников необходимо передать свои денежные средства «связному». Поверив звонившим, пенсионер передал аферистам 20 млн рублей. Накануне в полицию Выборгского района города обратился знакомый жертвы и сообщил, что того обманули мошенники и похитили крупную сумму денежных средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). «Приняты меры к задержанию мошенников», – говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в полиции, звонивший аферист представился губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Москва, Наталья Петрова

