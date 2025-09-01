В Санкт-Петербурге 94-летняя пенсионерка до смерти забила соседку в пансионате

В Санкт-Петербурге 94-летняя постоялица пансионата до смерти забила соседку по комнате. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Трагедия произошла в учреждении в районе Старо-Паново 26 августа. Две пожилые соседки по комнате поссорились, и одна из них избила вторую.

84-летняя женщина попала в реанимацию. Медики диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб мозга и множественные гематомы. Через пять дней пострадавшая скончалась.

Причины конфликта устанавливают правоохранительные органы.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

