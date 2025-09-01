Признанный умершим петербуржец два месяца пытается доказать, что он жив

В Санкт-Петербурге живого мужчину признали умершим. В течение двух месяцев он пытается доказать, что жив.

Житель Санкт-Петербурга в июне пришел в поликлинику, где ему сказали, что, по данным больницы, он признан умершим. Мужчине стало плохо, его госпитализировали, но затем отпустили домой, назвав произошедшее «случайностью», передает РИА «Новости».

Позже мужчина не смог снять деньги в банке, где ему также сказали, что он считается мертвым. В ЗАГСе ему вручили свидетельство о его же смерти, в учреждении, специализирующемся на захоронении, также выдали соответствующему справки.

Выяснилось, что четыре года назад у петербуржца украли паспорт. Все это время этим документом пользовался другой человек, который недавно скончался. Для решения проблемы адвокаты обратились в прокуратуру, проведена выемка документов в морге. В ближайшее время будет готова экспертиза по идентификации личности умершего, проживавшего по украденному паспорту.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube