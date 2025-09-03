В Санкт-Петербурге катер столкнулся с пассажирским теплоходом

В Санкт-Петербурге произошла авария на воде. По предварительным данным, пострадавших нет.

Инцидент произошел в акватории Малой Невы, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. Катер столкнулся с теплоходом, на борту которого были 87 пассажиров.

«В результате столкновения никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено», – отметили в надзорном ведомстве.

Теплоход продолжил движение, а катер отбуксировали к базе центра ГИМС МЧС по Санкт-Петербургу. «Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров», – говорится в сообщении.

