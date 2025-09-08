Бил жертву ножом: парень жестоко убил 15-летнюю бывшую в отеле Петербурга

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в связи с убийством 15-летней девушки, тело которой нашли в одной из гостиниц. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по городу.

Труп несовершеннолетней с множественными ножевыми ранениями был обнаружен вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте. Предварительно установлено, что девушку в номер пригласил знакомый парень, где «на почве неприязненных отношений нанес ножом множественные удары». После расправы юноша попытался покончить с собой, его доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По информации телеграм-канала «Mash на Мойке», молодые люди познакомились в интернете во время игры, их долгое общение переросло в отношения, но в мае девушка захотела их завершить, после чего начались угрозы со стороны бывшего бойфренда. В итоге 18-летний юноша решил отомстить. О своих планах он сообщил нескольким знакомым – перед самим убийством он разослал им информацию с подробностями страшной задумки, а те обратились в экстренные органы.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

