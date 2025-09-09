Эрмитаж и еще три музея в Петербурге эвакуировали из-за сообщений о минировании

В Санкт-Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали четыре музея, в том числе Эрмитаж.

Анонимные сообщения об угрозе поступили в Эрмитаж, Музей Фаберже, Всероссийский музей А.С. Пушкина и мемориальный музей-лицей в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Экипажи вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивали безопасность и оказывали содействие эвакуированным посетителям и сотрудникам.

Здания обследовали правоохранители и взрывотехники. Угроз обнаружено не было. Музеи открыли для посетителей.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

