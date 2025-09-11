российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 сентября 2025, 10:59 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Калининграде произошла массовая авария с участием шести машин

В Калининграде произошла массовая авария. За медицинской помощью обратился один человек.

Авария с участием шести автомобилей произошла утром на улице Александра Невского, сообщили в областном управлении МВД.

«В результате ДТП один водитель получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение в этом районе города затруднено. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Калининград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,