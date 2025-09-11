В Калининграде произошла массовая авария с участием шести машин

В Калининграде произошла массовая авария. За медицинской помощью обратился один человек.

Авария с участием шести автомобилей произошла утром на улице Александра Невского, сообщили в областном управлении МВД.

«В результате ДТП один водитель получил телесные повреждения, доставлен в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение в этом районе города затруднено. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Калининград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube