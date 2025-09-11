российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 сентября 2025, 14:41 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В метро Петербурга вооруженная ножом женщина напала на пассажирку

В метро Санкт-Петербурга вооруженная ножом женщина несколько раз ударила девушку. Пострадавшую госпитализировали.

Инцидент произошел на станции «Московские ворота». По словам очевидцев, девушка случайно толкнула 51-летнюю пассажирку, которая после этого выхватила нож и трижды ударила обидчицу.

Пострадавшую госпитализировали с резаными ранами. Дебоширку задержали и доставили в отделение полиции.

Отмечается, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. С потерпевшей она знакома не была. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,