В Вологодской области пассажирский теплоход сел на мель

В Вологодской области сел на мель теплоход с пассажирами. Прокуратура проводит проверку.

Теплоход «Александра» следовал из Санкт-Петербурга в Москву, отклонился от курса и сел на мель в акватории реки Ковжи в Белозерском районе Вологодской области.

«Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено», – сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Пассажирам предоставили горячее питание и напитки. Собственник судна принимает меры для снятия теплохода с мели.

Вологда, Зоя Осколкова

