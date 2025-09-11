российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 сентября 2025, 16:25 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Вологодской области пассажирский теплоход сел на мель

В Вологодской области сел на мель теплоход с пассажирами. Прокуратура проводит проверку.

Теплоход «Александра» следовал из Санкт-Петербурга в Москву, отклонился от курса и сел на мель в акватории реки Ковжи в Белозерском районе Вологодской области.

«Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не допущено», – сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

Пассажирам предоставили горячее питание и напитки. Собственник судна принимает меры для снятия теплохода с мели.

Вологда, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,