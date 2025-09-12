После избиения мигрантом пенсионерки в Петербурге возбуждено дело. СКР проверит работу полиции

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после избиения мигрантом пенсионерки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по городу.

Основанием для уголовного расследования стало сообщение в СМИ о том, что в апреле 2025 года в Красном Селе иностранный гражданин избил свою пожилую соседку, бывшего следователя. Женщина сразу же обратилась в полицию с заявлением, но оно осталось без движения.

По факту нападения на пенсионерку возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. «В рамках расследования уголовного дела также будет дана оценка деятельности сотрудников полиции», – говорится в сообщении.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube