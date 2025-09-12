Жители Ленобласти нашли пять авиабомб и 51 мину времен ВОВ

В Ленинградской области жители обнаружили пять авиационных бомб и 51 мину времен Великой Отечественной войны. Опасные боеприпасы уничтожили взрывотехники.

В Тосненском районе Ленинградской области жители нашли вблизи железнодорожной платформы подозрительные предметы и сообщили об этом сотрудникам МЧС.

Экспертиза установила, что пять снарядов являются авиационными бомбами ФАБ-100, остальные – противотанковыми минами времен Великой Отечественной войны.

«Опасную находку с соблюдением мер безопасности вывез и успешно уничтожил путем подрыва пиротехнический расчет Невского спасательного центра МЧС России из Северной столицы», – сообщили в ведомстве.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube