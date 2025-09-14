В Ленобласти тепловоз сошел с рельсов, машинист погиб

В Ленинградской области сошел с рельсов тепловоз. Машинист погиб. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Проводятся проверочные действия и организуются восстановительные работы в связи со сходом с рельсов одиночного тепловоза вблизи станции Семрино в Гатчинском округе Ленобласти», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

В результате ЧП погиб машинист поезда – его зажало в кабине. Спасатели вытащили пострадавшего, он скончался в машине скорой помощи.

«Увеличиваем количество автобусов на направлении Луга – Гатчина – Петербург. Информация о маршрутах доводится голосовыми сообщениями на вокзалах и станциях Лужского и Гатчинского направлений», – добавил губернатор.

Ранее Дрозденко сообщил о сходе с рельсов тепловоза с 15 пустыми цистернами в Лужском районе. Пути перекрыты для проезда составов в двух направлениях. Задерживаются 10 пригородных электричек.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

