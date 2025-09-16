российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 16 сентября 2025, 14:18 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Петербурге мошенники предлагали бойцам СВО вернуться домой за 3,5 млн рублей

В Санкт-Петербурге задержали аферистов, которые предлагали участникам специальной военной операции вернуться домой по липовым справкам за 3,5 млн рублей. Об этом сообщает управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что указанные граждане предлагали военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины, за денежное вознаграждение в размере 3,5 миллионов рублей организовать госпитализацию и последующее увольнение с постановкой фиктивного медицинского диагноза при мнимом содействии сотрудников ФСБ России», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 291.1 (Посредничество во взяточничестве) УК РФ.

В настоящее время устанавливается причастность задержанных к аналогичным преступлениям на территории региона, проводится поиск всех лиц, пострадавших от противоправной деятельности.

Санкт-Петербурге, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Северо-Запад, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,