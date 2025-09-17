В Питере домушник упал с третьего этажа вместе с украденными телевизором и шубой

В Санкт-Петербурге вор-домушник упал с третьего этажа, пытаясь вынести из квартиры украденное – шубу, телевизор и другое имущество. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

По данным полиции, 35-летний местный житель проник через балкон в чужую квартиру на третьем этаже дома на проспекте Ветеранов, откуда похитил норковую шубу, телевизор, мобильный телефон и галоши. Перелезая обратно, грабитель не удержался и сорвался с высоты со всем похищенным имуществом.

Местные жители сообщили в полицию, что неизвестный выпрыгнул из окна. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили возле дома мужчину. При себе у него были телевизор, шуба и другие украденные вещи. Злоумышленника госпитализировали в тяжелом состоянии с различными телесными повреждениями. Ранее он был неоднократно судим. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube