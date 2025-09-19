Сайт аэропорта в Санкт-Петербурге взломан

Хакеры взломали сайт аэропорта Санкт-Петербурга «Пулково». В пресс-службе авиагавани заявили, что это не повлияет на работу.

«Сайт аэропорта Пулково сегодня был взломан. Его работа на данный момент ограничена. Мы приносим извинения за временные неудобства», – говорится в сообщении в телеграм-канале воздушной гавани.

Ведутся работы над восстановлением работы сайта.

Отмечается, что сам аэропорт работает штатно. «Регистрация на рейсы осуществляется в обычном режиме», – добавили в пресс-службе.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

