Сайт аэропорта в Санкт-Петербурге взломан

Хакеры взломали сайт аэропорта Санкт-Петербурга «Пулково». В пресс-службе авиагавани заявили, что это не повлияет на работу.
«Сайт аэропорта Пулково сегодня был взломан. Его работа на данный момент ограничена. Мы приносим извинения за временные неудобства», – говорится в сообщении в телеграм-канале воздушной гавани.
Ведутся работы над восстановлением работы сайта.
Отмечается, что сам аэропорт работает штатно. «Регистрация на рейсы осуществляется в обычном режиме», – добавили в пресс-службе.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»