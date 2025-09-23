Поляки катались на гидроциклах и случайно заплыли в Россию

В Польше оштрафовали несколько человек за незаконное пересечение границы. Они катались на гидроциклах и случайно заплыли в Россию.

Инцидент произошел в Вислинском заливе Балтийского моря. Шесть человек, в том числе один несовершеннолетний, катались на трех гидроциклах в лагуне и вошли в закрытую для судоходства зону.

Поляки провели в российских водах около семи минут и вернулись обратно, где их остановили пограничники. Туристы заявили, что не заметили пограничный буй.

В результате нарушителей оштрафовали, двое из них отделались предупреждением.

