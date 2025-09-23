российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 23 сентября 2025, 14:36 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

Поляки катались на гидроциклах и случайно заплыли в Россию

В Польше оштрафовали несколько человек за незаконное пересечение границы. Они катались на гидроциклах и случайно заплыли в Россию.

Инцидент произошел в Вислинском заливе Балтийского моря. Шесть человек, в том числе один несовершеннолетний, катались на трех гидроциклах в лагуне и вошли в закрытую для судоходства зону.

Поляки провели в российских водах около семи минут и вернулись обратно, где их остановили пограничники. Туристы заявили, что не заметили пограничный буй.

В результате нарушителей оштрафовали, двое из них отделались предупреждением.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках / Метки

Балтия, Северо-Запад, Европа, В мире, Россия, Скандалы и происшествия, Европа,