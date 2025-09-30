В Петербурге мошенники обманули доктора физико-математических наук на 15 млн рублей

В Санкт-Петербурге доктор физико-математических наук стал жертвой мошенников. Пенсионер отдал аферистам более 15 млн рублей.

Как сообщили в региональном управлении МВД, злоумышленники находились на связи с 78-летним мужчиной в течение десяти дней. Начали они с того, что убедили потерпевшего в том, что кто-то проводит подозрительные операции с его счетом.

Затем уже другие собеседники от имени сотрудников различных организаций и государственных органов заявляли, что необходимо отправить средства на безопасный счет. Пенсионер собрал 15 260 220 рублей и отдал курьеру.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники правоохранительных органов ищут причастных к схеме лиц.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

