российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 30 сентября 2025, 12:51 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Петербурге мошенники обманули доктора физико-математических наук на 15 млн рублей

В Санкт-Петербурге доктор физико-математических наук стал жертвой мошенников. Пенсионер отдал аферистам более 15 млн рублей.

Как сообщили в региональном управлении МВД, злоумышленники находились на связи с 78-летним мужчиной в течение десяти дней. Начали они с того, что убедили потерпевшего в том, что кто-то проводит подозрительные операции с его счетом.

Затем уже другие собеседники от имени сотрудников различных организаций и государственных органов заявляли, что необходимо отправить средства на безопасный счет. Пенсионер собрал 15 260 220 рублей и отдал курьеру.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники правоохранительных органов ищут причастных к схеме лиц.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Северо-Запад, Россия, Скандалы и происшествия,