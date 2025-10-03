В центре Санкт-Петербурга автомобиль вылетел в реку

В центре Санкт-Петербурга автомобиль вылетел в реку с набережной Фонтанки. На месте работают спасатели.

«3 октября в 06:22 поступило сообщение: Центральный район, наб. реки Фонтанки. Легковой автомобиль пробил ограждение и вылетел в воду», – сообщили в региональном управлении МЧС.

В ведомстве уточнили, что информация о пострадавших не поступала. В ликвидации последствий происшествия принимали участие четыре единицы спецтехники и 20 сотрудников МЧС.

Тем временем, «Фонтанка.ру» сообщает, что в результате ЧП погибла пассажирка, а водитель госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По данным агентства, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, от медицинского освидетельствования он отказался.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

