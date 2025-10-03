В Норвегии спецназовцы потерялись у границы с Россией во время учений по маскировке

В Норвегии военнослужащие заблудились в лесу во время учений по маскировке. На поиски отправили вертолет.

Группа из десяти норвежских спецназовцев должна была пройти через лес к назначенной точке. Однако по истечении срока задания к нужному пункту вышли лишь трое, остальные – пропали.

На поиски направили вертолет, который подобрал еще двоих военнослужащих. Командир отряда и остальные числились пропавшими почти сутки. Норвегия предупредила о произошедшем пограничников в Мурманской области.

К утру часть спецназовцев вышла к КПП, другие подали сигнал с финской границы.

Отмечается, что медпомощь потерявшимся бойцам не понадобилась, но часть из них обратились к психологу.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

