В Норвегии спецназовцы потерялись у границы с Россией во время учений по маскировке

В Норвегии военнослужащие заблудились в лесу во время учений по маскировке. На поиски отправили вертолет.
Группа из десяти норвежских спецназовцев должна была пройти через лес к назначенной точке. Однако по истечении срока задания к нужному пункту вышли лишь трое, остальные – пропали.
На поиски направили вертолет, который подобрал еще двоих военнослужащих. Командир отряда и остальные числились пропавшими почти сутки. Норвегия предупредила о произошедшем пограничников в Мурманской области.
К утру часть спецназовцев вышла к КПП, другие подали сигнал с финской границы.
Отмечается, что медпомощь потерявшимся бойцам не понадобилась, но часть из них обратились к психологу.
