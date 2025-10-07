Жительница Ленобласти наняла киллера для убийства своего мужа

В Ленинградской области женщина заказала убийство собственного мужа. Преступление предотвратили оперативники.
Жительница Тосно обратилась к знакомому, чтобы тот нашел для нее киллера, она хотела убить мужа. Мужчина обратился в полицию.
Сотрудник правоохранительных органов под прикрытием встретился с женщиной и показал ей фотографию трупа. Убийство было инсценировано. Заказчика передала 20 тысяч рублей.
Женщину задержали, в отношении нее возбуждено уголовное дело о приготовлении к покушению на убийство по найму.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»