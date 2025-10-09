В Петербурге 12-летняя школьница подожгла вышку сотовой связи

В Санкт-Петербурге задержали школьницу, которая подожгла вышку сотовой связи. Незнакомец в сети обещал ей 300 тысяч. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Вечером 8 октября 12-летняя девочка устроила поджог шкафа вышки сотовой связи на Парашютной улице. Школьница была доставлена в отдел полиции, куда прибыл и ее отец.

«Пострадавших в результате инцидента нет, однако родителям девочки теперь придется возмещать нанесенный материальный ущерб», – говорится в телеграм-канале ведомства.

Сама школьница пояснила, что хотела заработать денег на iPhone, нашла в мессенджере предложение и пошла на преступление в надежде получить 300 тысяч рублей.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

