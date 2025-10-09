В Петербурге раскрыли финансовую пирамиду на 600 млн рублей

Полицейские в Санкт-Петербурге пресекли деятельность финансовой пирамиды. Мошенники обманули 200 человек на 600 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Правоохранители установили, что организатором схемы стал местный бизнесмен, он привлек к преступной деятельности сестру и племянника. Действуя через подконтрольную фирму, официально занимавшуюся монтажными работами, они под видом займов привлекали денежные средства граждан. Взамен инвесторам обещали высокую доходность – до 25% годовых.

«На деле организаторы не собирались выполнять никаких обязательств. За несколько лет они привлекли средства не менее 200 граждан на общую сумму порядка 600 миллионов рублей. Полученные деньги участники схемы тратили по своему усмотрению – на личные нужды и приобретение имущества», – рассказала Волк.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемые задержаны.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

