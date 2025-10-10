В Санкт-Петербурге задержали главу Центра управления регионом Елену Никитину. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Никитина будет доставлена в Москву, где с ней продолжатся следственные действия и изберут меру пресечения. Другие подробности задержания пока не уточняются. Отмечается, что Никитина может являться фигурантом дела о растратах.

Кроме того, по данным «Фонтанки», вместе с Никитиной задержали ее супруга Сергея Кожокара и заместителя гендиректора по экономике и финансам телеканала «Санкт-Петербург» Сергея Сырова. Как пишет «78.ru», сотрудники ФСБ задержали и блогера Николая Камнева, в соцсетях известного как «Фима Психопат», который длительное время сотрудничал с ЦУР.

Центр управления регионом был открыт в ноябре 2020 года. Это структурное подразделение правительства города, ответственное за взаимодействие между гражданами и органами власти по вопросам улучшения качества городской среды и повышения уровня жизни населения.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

