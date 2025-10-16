В Ленобласти сотрудница салона сотовой связи продавала данные абонентов на Украину

В Ленинградской области 21-летнюю сотрудницу салона сотовой связи подозревают в продаже данных абонентов на Украину. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Жительница города Бокситогорска связалась с украинскими кураторами и согласилась продавать им персональные данные абонентов. Она получила доступ к базе сведений о клиентах салона связи с помощью аккаунта своей начальницы.

Полицейские установили, что подозреваемая фотографировала экран монитора с выведенными на него абонентскими номерами, содержащими персональные данные граждан, и через мессенджер передавала их за денежное вознаграждение кураторам с Украины. За каждую запись она получила по 3 тысячи рублей.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

