В Петербурге младенца в коляске бросили у мусорных баков

В Санкт-Петербурге прохожие обнаружили коляску с младенцем у мусорных баков. Возбуждено уголовное дело.
В правоохранительные органы обратились жители дома на Московском проспекте. Неизвестные оставили у мусорных контейнеров коляску, в которой находился малыш. На место прибыли полицейские и скорая помощь.
«В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, организованы розыскные мероприятия по установлению женщины, оставившей ребенка, а также выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – рассказали региональном управлении СКР.
По факту оставления младенца в опасности возбуждено уголовное дело (ст. 125 УК РФ).
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
