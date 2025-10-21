российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 21 октября 2025, 10:49 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Ленинградской и Псковской областях временно изменили маршруты поездов

В Ленинградской и Псковской областях по технических причинам временно изменили расписание и маршрут следования некоторых пассажирских поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале Октябрьской железной дороги.

Изменения затронули поезда №810 «Ласточка» Псков – Санкт-Петербург и №809 «Ласточка» Санкт-Петербург – Псков. Они проследуют через станции Батецкая и Дно, что увеличит время в пути.

Кроме того, пригородный поезд №6507 Луга – Псков пройдет по измененному маршруту через станцию Дно.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Северо-Запад, Россия, Транспорт,