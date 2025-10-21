В Петербурге возбудили дело о халатности после эвакуации многоэтажки из-за провала грунта

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело после эвакуации жильцов многоэтажки, разрушению которой угрожает просадка грунта. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Расследование ведется в рамках статьи о халатности ( ч.1.1 ст. 293 УК РФ) по факту просадки и размыва грунта в зоне тоннельного коллектора.

ЧП произошло сегодня ночью в Выборгском районе Петербурга. В результате просадки грунта в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора было принято решение об эвакуации жителей дома №29/20 на 1-м Муринском проспекте. В близлежащих домах в целях обеспечения безопасности было отключено газоснабжение.

По распоряжению губернатора Петербурга Александра Беглова начаты подготовительные работы по устройству обводной линии коллектора. Специалисты ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» обеспечены всеми необходимыми силами и средствами, заверила пресс-служба главы города.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

