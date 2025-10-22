«Вылетел на красный свет»: восемь машин столкнулись в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы произошло столкновение восьми автомобилей. В аварии пострадала пассажирка одной из машин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

ДТП случилось около 14:05. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля Audi, который, предположительно, пытался проехать перекресток на запрещающий сигнал светофора. Судя по видео с места аварии, иномарка на высокой скорости промчалась на красный свет, врезалась в автомобиль и после удара опрокинулась.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства аварии устанавливаются.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

