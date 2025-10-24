В Ленобласти семь человек пострадали в аварии с автобусом

В Ленинградской области пассажирский автобус столкнулся с «Газелью». В результате пострадали семь человек.

Как сообщили в региональном управлении МВД, ДТП произошло на трассе в Ломоносовском районе Ленобласти. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы.

«В результате аварии травмы различной степени тяжести получили семь пассажиров автобуса», – говорится в сообщении.

Причины произошедшего устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube