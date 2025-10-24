В Ленобласти семь человек пострадали в аварии с автобусом

В Ленинградской области пассажирский автобус столкнулся с «Газелью». В результате пострадали семь человек.
Как сообщили в региональном управлении МВД, ДТП произошло на трассе в Ломоносовском районе Ленобласти. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы.
«В результате аварии травмы различной степени тяжести получили семь пассажиров автобуса», – говорится в сообщении.
Причины произошедшего устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.
Санкт-Петербург, Зоя Осколкова
