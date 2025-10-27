Футболиста «Зенита» и зятя депутата Госдумы пытались похитить в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового. Эти же злоумышленники, по данным СМИ, похитили бизнесмена Сергея Селегеня, зятя экс-спикера заксобрания Петербурга, депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила в своем телеграм-канале, что преступники похитили предпринимателя и пытались похитить «известного футболиста». Подробности она не привела, как и не раскрыла имена жертв.

В управлении Следственного комитета РФ по Петербургу уточнили, что 23 октября у одного из домов на улице Вязовой подозреваемые применили к мужчине силу и попытались его похитить, но «свой преступный умысел не довели до конца по независящим от них обстоятельствам». Спустя два дня эти же подозреваемые похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове. Они заставили его перевести 210 тысяч рублей, а также требовали отдать им 10 млн рублей.

При освобождении похищенного мужчины четверо злоумышленников были задержаны. Возбуждены уголовные дела по п.п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 162 УК РФ (разбой), а также по ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст.126 УК РФ (покушение на похищение человека).

ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы уточняют, что задержанные пытались похитить 27-летнего полузащитника «Зенита» Андрея Мостового и 50-летнего бизнесмена Сергея Селегеня – учредителя юрлица застройщика Fizika Development.

По информации издания 78.ru, преступники силой пытались затолкать футболиста Андрея Мостового в автомобиль. Спортсмену помог отбиться от похитителей хоккеист Александр Гракун. «Вместе им удалось вырваться и скрыться на улице Спортивной», – говорится в публикации.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

