В Ленобласти майнеры украли электроэнергии на 1 млрд рублей

В Ленинградской области выявили нелегальную майнинг-ферму, владельцы которой похитили электроэнергии на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Контейнеры с оборудованием для добычи криптовалюты были обнаружены во время обысков на железнодорожных станциях Громово и Луговая Приозерского района.

«Предварительно установлено, что должностные лица регионального подразделения транспортной компании вступили в сговор с майнерами. Злоумышленники воспользовались своим служебным положением и предоставили разрешения на установку оснащения для получения криптовалюты на территории двух тяговых подстанций», – рассказала Волк.

Преступники похитили более 80 млн кВт электроэнергии, сумма ущерба превышает 1 млрд рублей.

Правоохранители задержали шестерых подозреваемых. Изъяты более 7 млн рублей, компьютеры, флеш-карты, телефоны, видеокамеры, кредитные карты, и документы.

Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Двоих фигурантов поместили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube