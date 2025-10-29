Молодую пару задержали за поджог ж/д оборудования в Петербурге

Петербургские силовики задержали молодую пару за поджог железнодорожного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

По данным ведомства, местные жители в возрасте 17 и 21 лет совершили поджог батарейного шкафа на перегоне железнодорожных станций Среднерогатская – Купчинская. За это злоумышленники получили вознаграждение в размере 400 долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 205 УК РФ (теракт). По данной статье предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. Фигуранты заключены под стражу.

