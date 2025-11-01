Школьник пытался сжечь машины полиции после знакомства с девочкой в Сети

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 13-летнего подростка, который по указанию лже-сотрудника спецслужб пытался поджечь служебные автомобили у отдела полиции в Красногвардейском районе. Об этом сообщает региональный полицейский главк.

Со слов школьника, незадолго до произошедшего он познакомился с девочкой в интернете. Позднее в их виртуальное общение вмешался неизвестный, который представился сотрудником спецслужбы и сообщил, что его новая знакомая – гражданка Украины. Затем подростку стали угрожать, что за общение с девочкой ему и его родным грозит уголовная ответственность, у него начали вымогать деньги, которых у школьника не оказалось.

«Тогда незнакомец перевел ему 2500 рублей на покупку бензина и заставил совершить поджог полицейских авто», – сообщили полиции.

Подросток передан в следственные органы СК РФ. Возбуждено уголовное дело о покушении на совершение теракта.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

