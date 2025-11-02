Отец и двое детей погибли на пожаре в Ленинградской области

При пожаре в частном доме в Ленинградской области погибли мужчина и его двое детей. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ

Возгорание двухэтажного частного дома в поселке Гостилицы Ломоносовского района произошло утром 2 ноября. На месте пожара обнаружены тела двух детей возрастом 13 и 9 лет и их 40-летнего отца. По информации СМИ, мать выжила.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Назначены судебно-медицинские, пожаротехническая экспертизы. Следователи допрашивают очевидцев. Устанавливаются личности погибших.

Проверку в связи с пожаром проводит прокуратура Ломоносовского района. Надзорное ведомство оценит все обстоятельства произошедшего. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

