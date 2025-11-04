В Анталье ищут пропавшую российскую туристку

Турецкие правоохранители ведут поиски пропавшей в Анталье туристки из России, сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

По данным СМИ, жительница Санкт-Петербурга вместе с 12-летним сыном остановилась в отеле Royal Atlantis Spa & Resort. Вечером 31 октября 41-летняя женщина вышла из гостиницы, заявив, что направляется в магазин, и не вернулась. Ее сын остался в отеле.

В генконсульстве сообщили, что держат ситуацию на контроле, поддерживают контакт с родственниками пропавшей россиянки и правоохранительными органами Турции, передает РИА «Новости». Поиски туристки продолжаются.

Также дипломаты отметили, что при содействии турецкой стороны помогли сыну россиянки вернуться на родину. Накануне мальчик вылетел в Петербург, его встретила бабушка.

Вместе с тем, как сообщает петербургское издание «78.ру», по данным местной полиции, женщина вместо магазина отправилась на пляж с другим постояльцем гостиницы, с которым познакомилась накануне. Мужчина сообщил изданию, что они купались вместе, в какой-то момент он вышел из воды и ушел играть в волейбол, а женщина продолжила плавать в море. Последним, кто видел туристку, оказался уборщик на пляже – женщина якобы спала на шезлонге в районе семи часов вечера. Сотрудники гостиницы предполагают, что женщина могла утонуть. Отмечается, что в поисках женщины спасатели осматривали береговую линию и море, но ее не нашли.

