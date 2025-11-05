российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 5 ноября 2025, 12:27 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

НАТО отрабатывает блокаду Калининграда

Фото: официальный сайт НАТО

Силы НАТО отрабатывают блокировку Калининградской области во время военных маневров. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью газете «Известия».

«Во время учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами», – сказал дипломат.

Грушко подчеркнул, что Москва будет задействовать все предусмотренные международным правом инструменты для защиты своих стратегических интересов и обеспечения национальной безопасности.

«В этих условиях увидеть потенциал для диалога с целью снижения напряженности очень сложно. Да и страны НАТО, в отличие от нас, не демонстрируют открытости к ведению честного и равноправного обсуждения путей деэскалации в регионе», – отметил замглавы МИД РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Северо-Запад, Политика, Россия,