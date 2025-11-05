НАТО отрабатывает блокаду Калининграда

Силы НАТО отрабатывают блокировку Калининградской области во время военных маневров. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью газете «Известия».

«Во время учений альянса отрабатываются такие сценарии, как блокирование Калининградской области. Идет активная милитаризация региона, накачка его коалиционными силами и средствами», – сказал дипломат.

Грушко подчеркнул, что Москва будет задействовать все предусмотренные международным правом инструменты для защиты своих стратегических интересов и обеспечения национальной безопасности.

«В этих условиях увидеть потенциал для диалога с целью снижения напряженности очень сложно. Да и страны НАТО, в отличие от нас, не демонстрируют открытости к ведению честного и равноправного обсуждения путей деэскалации в регионе», – отметил замглавы МИД РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube