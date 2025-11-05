В Санкт-Петербурге мужчина поджег квартиру с собственными детьми

В Петербурге полицейские Калининского района задержали подозреваемого в поджоге квартиры с двумя маленькими детьми. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Пермского края. Об этом сообщает региональный полицейский главк.

Инцидент произошел утром 4 ноября. Сообщение о возгорании входной двери в доме на проспекте Науки поступило в 8:37. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и экстренные службы. Пожар был оперативно локализован. Полицейские задержали подозреваемого в причастности к поджогу во дворе дома по горячим следам. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже в полицию с заявлением обратилась 27-летняя хозяйка пострадавшей квартиры, которая сообщила, что поджог совершил ее бывший муж, зная, что в квартире находятся она и двое их детей возрасте 3 и 9 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство).

Дети после осмотра врача в удовлетворительном состоянии отпущены на амбулаторное лечение.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

