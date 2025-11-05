В Ленинградской области накрыли узел связи украинских мошенников

Полицейские обнаружили в квартире в Ленинградской области нелегальный узел связи, который использовался дистанционными мошенниками. По подозрению в работе на злоумышленников задержан 36-летний житель поселка Пикалево. Об этом сообщило главное управление МВД РФ по региону.

По данным полиции и следственных органов, в июле 2025 года задержанный создал в своей квартире и поддерживал работу стационарного технического центра, позволявшего аферистам из-за рубежа, в том числе с территории Украины, осуществлять мошеннические звонки россиянам.

В ходе обыска правоохранители изъяли два GSM-шлюза, сим-бокс, системный блок, Wi-Fi роутеры, порядка 240 сим-карт различных операторов связи.

Предварительно установлено, что с использованием абонентских номеров изъятых сим-карт были совершены мошенничества в отношении жителей нескольких российских регионов.

Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ). Решается вопрос об избрании для задержанного меры пресечения.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению его подельников и всех эпизоды противоправной деятельности.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

