Пожилой петербуржец потерял 50 млн рублей после разговора с мошенниками

В Санкт-Петербурге 80-летний пенсионер отдал мошенникам почти 50 миллионов рублей. Аферисты использовали схему с «декларированием» денег. Об этом сообщает региональный полицейский главк.

В правоохранительные органы обратился пожилой житель Выборгского района и рассказал, что в телефонном разговоре неизвестные, представившиеся сотрудниками различных ведомств, обманом убедили его, что ему нужно «задекларировать средства». В итоге пенсионер передал курьерам злоумышленников все свои сбережения – 49,9 миллиона рублей. СМИ пишут, что мужчина передавал деньги пособникам мошенников на протяжении всего октября.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ведется расследование.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

